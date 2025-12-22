Mustafa Talha için Iğdır'da bağış gecesi düzenleniyor

Iğdır'da SMA hastası minik Mustafa Talha'nın tedavisine destek olmak amacıyla bağış gecesi düzenlenecek. Umut dolu gecenin, 27 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Iğdır'da SMA hastası minik Mustafa Talha'nın tedavisine destek olmak amacıyla Iğdır Kültür Merkezinde düzenlenecek bağış gecesinde halay ekibi, Kafkas ekibi, tiyatro ekibi ile birlikte çok sayıda yerel sanatçı sahne alacak. Gecede hem kültürel gösteriler sunulacak hem de Mustafa Talha'nın tedavisi için farkındalık oluşturulacak. Organizasyon kapsamında biletlerin 300 TL'den satışa sunulacağı, elde edilecek tüm gelirin SMA hastası Mustafa Talha'nın tedavi masraflarına aktarılacağı ifade edildi. Yetkililer ve organizasyonu düzenleyen gönüllüler, Iğdır halkını ve çevre illerdeki vatandaşları bu anlamlı gecede bir araya gelmeye davet ederek, yapılacak her katkının Mustafa Talha için büyük bir umut olacağını vurguladı. - IĞDIR