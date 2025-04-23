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Iğdır'da Sağanak Yağış Sonrası Kapanan Köy Yolları Açıldı

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Iğdır'da etkili olan sağanak yağış, özellikle dağ köylerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kapanan köy yolları, Iğdır İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Iğdır'da sağanak yağış sonrası kapanan köy yolları açıldı

IĞDIR - Iğdır'da dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış, özellikle dağ köylerinde sele ve su taşkınlarına neden oldu. Selden dolayı kapanan köy yolları açıldı.

Iğdır genelinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlar dolayısıyla Tuzluca ilçesine bağlı Candervis ve Sinek yaylası arasında yer alan Alcali, Akdiz, Soğukbulak, Kirkbulak, Karacaören ve Kayaören köy yolları, selin taşıdığı moloz ve çamur birikintileriyle ulaşıma kapandı. Yağış sonrası köylülerden gelen yardım talepleri üzerine Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri hızlıca harekete geçti. Kapanan yolların ulaşıma açılması için greyder ve kepçelerle yoğun bir çalışma başlatıldı. Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan müdahaleler sonucu köy yollarında ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Karacaören köyü sakinlerinden Emin Daman, "Dün gece etkili olan yağıştan dolayı selin getirdiği moloz ve çamurdan yollarımız kapanmıştı. Ekiplerin çalışmaları sayesinde tekrar açıldı," dedi. Yetkililer, bölgede yağışların devam edebileceği uyarısında bulunurken vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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