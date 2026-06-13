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Iğdır'da "Polisin Darp Ettiği" İddiasına Valilik'ten İnceleme

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Iğdır'da iki trafik polisinin bir vatandaşı darp ettiği iddiasıyla ilgili görüntülerin yayınlanmasının ardından Iğdır Valiliği, derhal inceleme ve idari tahkikat başlatıldığını duyurdu.

(IĞDIR) - Iğdır'da iki trafik polisinin vatandaşı darp ettiği iddiasıyla kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine Iğdır Valiliği, "Söz konusu görüntülerle ilgili olarak Valiliğimizce derhal inceleme ve idari tahkikat başlatılmıştır. Olay, tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle araştırılmaktadır" açıklamasını yaptı.

Iğdır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, iki trafik polisinin vatandaşı darp ettiği iddialarına ilişkin inceleme ve idari tahkikat başlatıldığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12 Haziran 2026 tarihinde bazı haber sitelerinde ve sosyal medya platformlarında, ilimizde meydana geldiği belirtilerek 'İki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği' iddiasıyla bazı görüntüler yayınlanmıştır. Söz konusu görüntülerle ilgili olarak Valiliğimizce derhal inceleme ve idari tahkikat başlatılmıştır. Olay tüm yönleriyle ve titizlikle araştırılmaktadır."

Kaynak: ANKA
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