Iğdır'da Plastik Kirliliğine Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Iğdır'da plastik kirliliği ile mücadele etkinliği düzenlendi

IĞDIR - Türkiye Çevre Haftası kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü öncülüğünde "Çevrene İyi Bak: Plastik Kirliliği ile Mücadele" temalı farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte plastik atıkların doğaya ve insan sağlığına verdiği zararlar anlatıldı.

Etkinlik kapsamında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin katılımıyla çeşitli bilgilendirme stantları kuruldu. Plastik atıkların geri dönüşüm süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapılırken, öğrencilerin atıklardan yaptığı ürünler de tanıtıldı. Iğdır Valisi Ercan Turan yaptığı açıklamada, plastik kirliliğinin küresel ölçekte ciddi bir çevre sorunu haline geldiğini belirterek, "Çevre etkinlikleri çevre konusundaki hassasiyetin artırılması hepimiz için son derece önemli. Hepimiz sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına hepimiz sahibiz ama bu bilinç gerektiriyor. Dünya çok hızlı bir şekilde kirleniyor. Toprak kirleniyor. Sularımız kirleniyor. ve sağlıklı bir şekilde tarım alanlarının korunması, su kaynaklarının korunması için, çevrenin korunması zaruri hale gelmiş durumda. Bu konuda Türkiye öncü bir ülke." dedi. Etkinlikte çevre konusunda farkındalık oluşturan okullara ödüller verildi.