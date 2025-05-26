Iğdır'da otomobil koyun sürüsüne çarptı, 25 hayvan telef oldu

Iğdır'da otomobil koyun sürüsüne çarptı, 25 hayvan telef oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Iğdır'da otomobil koyun sürüsüne çarptı, 25 hayvan telef oldu
Haber Videosu

Iğdır'da meydana gelen kazada, otomobil bir hayvan sürüsüne çarparak 25 koyunun telef olmasına yol açtı. Olayda maddi zarar büyük olurken, can kaybı yaşanmadı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Iğdır'da otomobil hayvan sürüsüne çarptı: 25 koyun telef oldu

IĞDIR - Iğdır merkeze bağlı Kavaktepe Köyü Pamuk Geçidi mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yaylaya gitmek üzere yola çıkan bir hayvan sürüsüne otomobil çarptı. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu 25 koyun telef oldu.

Kazanın, hayvanların yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada yaşandığı belirtildi. Çarpmanın etkisiyle sürüdeki bazı koyunlar olay yerinde telef olurken, bazı hayvanlar ise çevreye savruldu. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, büyük maddi zarar meydana geldi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
Galatasaray taraftarı Yenikapı'ya akın etti! Kutlamalarda bulunan güncel taraftar sayısı açıklandı

Kutlamalarda Yenikapı'ya giriş yapan taraftar sayısı açıklandı
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar

Yaşlı adamın gizemli ölümü! Kulaklarını kesip evinin önüne attılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den Boniface'e üstü açık otobüste mesaj: Bu kulüp çok büyük

Osimhen'den canlı yayınını izleyen dünyaca ünlü golcüye mesaj
Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü

Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü
Madrid'de Gazze için uluslararası toplantı! 20 ülke katıldı

20 ülke İsrail'in Gazze ablukasına karşı toplandı
Austria Wien dayanamadı! Fenerbahçe'yi 90+2'de yıkan gol

Fenerbahçe'yi 90+2'de yıkan gol
Taraftar tepki göstermişti! Mudanya Belediyesi Fenerbahçe maçını yayınlamayacak

Taraftar tepki vermişti! O belediye Fenerbahçe maçını yayınlamayacak
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Sykes-Picot anlaşması Suriye'yi böldü, bir daha yapmayacağız

ABD'li isim Osmanlıyı bölen gizli anlaşma için günah çıkardı
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu

Yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.