Iğdır'da Köydeki Ayı Paniği

Iğdır'ın Kırçiçeği köyünde dolaşan ayı, vatandaşlarda panik yarattı. Köylüler ayıyı sesle korkutmaya çalıştı, ardından araçlarla kovaladı. Ayı, dağlık alana kaçarak kayboldu.

Iğdır'ın Kırçiçeği köyünde köye inen ayıyı fark eden vatandaşlar, önce büyük bir panik yaşadı, ardından ayıyı kovalamaya başladı.

Olay, akşam saatlerinde Kırçiçeği köyünde meydana geldi. Vatandaşlar, köy meydanında dolaşan ayıyı görüp, hayvanın yerleşim alanına zarar vermesinden endişe ederek müdahale ettiler. Köylülerden bazıları ayıyı sesler çıkararak ve bağırarak korkutmaya çalıştı. Kaçmaya başlayan ayıyı bu kez 2 kişi araçlarıyla kovalamaya başladı. Aracın hızla yaklaştığını fark eden ayı, kısa süreli bir koşunun ardından yoldan çıkarak dağlık alana yöneldi ve gözden kayboldu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
