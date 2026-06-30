Iğdır'daki Işid Operasyonunda 36 Kişi Gözaltına Alındı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin çok sayıda adrese eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ve delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülürken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA