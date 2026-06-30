Haberler

Iğdır'daki Işid Operasyonunda 36 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve delillere el konuldu.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin çok sayıda adrese eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ve delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülürken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA
CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı! 7 il başkanının ihracı isteniyor

CHP'de yeni dalga! 20'den fazla isim görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu
İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı

İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı
Ayşe Tokyaz'ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım

Bavul içinde yol kenarına bırakılmıştı! Katilden itiraf gibi sözler
TFF'den kamp merkezi iddialarına yanıt

Ortalığı yangın yerine çeviren iddialara tek tek yanıt verildi
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

İstanbul'da korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü