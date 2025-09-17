Iğdır'da İş Kazası: Genç Çiftçi Hayatını Kaybetti

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Kerimbeyli köyünde meydana gelen iş kazasında, 28 yaşındaki Fuat Malgaz, balya makinesinin şaft kısmına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, Malgaz'ın sabah saatlerinde tarlada çalıştığı sırada meydana geldi. Bir anda makinenin şaftına kapılan genç çiftçi, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Malgaz, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Malgaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.