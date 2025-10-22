Iğdır'da İranlı Gelinin Renkli Düğün Gelenekleri

Iğdır'da gerçekleştirilen düğünde İranlı gelin, ülkesine özgü yöresel düğün adetlerini uyguladı. Anadolu'nun çeşitli illerinde halen yaşatılan veya zamanla unutulmaya yüz tutan bazı geleneklerle benzerlik gösteren ritüeller, kültürel bağların ortak yönlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

İran'dan Iğdır'a gelin gelerek, Murat Akkahraman ile dünyaevine giren Paniz Hüseyinzaden, İran'a özgü yöresel düğün adetlerini uygulayarak düğüne renkli anlar kattı. Paniz, İran'da sıkça uygulanan bir geleneği de misafirlere tanıttı. İranlı gelin, geleneğe göre ayağına atılan tabağı kırdı. Ardından kırılan tabak gelinin üzerinden atıldı. Bu uygulamanın gelinin yeni evine uğur getirmesi, nazar ve kötülüklerden korunması, evliliğe bereket getirmesi anlamına geldiği belirtildi.

Düğün sırasında uygulanan bir diğer gelenekte ise kapıya kurdele bağlandı. Gelin ve damat bu kurdeleyi birlikte keserek yeni yaşamlarına birlikte adım attı. Kurdele kesme töreninin çiftin ortak bir hayat kurma, birlikte karar alma ve hayatın sorumluluklarını paylaşma simgesi oldugu öğrenildi.

Gelin yeni evine girerken yere bir kap içindeki pirinci de döktü. Anadolu'da da yaygın olan bu gelenek, yeni evin bolluk ve bereket içinde olması yönünde iyi dilekleri temsil ediyor. Ayrıca gelin eve girmeden önce kapının önüne para konuldu. Gelin, sağ ayağıyla bu paranın üzerine basarak uğur getirmesi temennisiyle ritüeli tamamladı. Daha sonra para, düğündeki küçük bir çocuğa verildi. Düğünün sonunda ise gelin ve damat, birlikte şerbet içerek tatlı bir hayatın başlangıcına dair sembolik bir adım attı.

Iğdır'da kültürel zenginliğin ve geleneklerin bir araya geldiği düğün, hem İran hem de Türk geleneklerinin yaşatıldığı renkli görüntülere sahne oldu. - IĞDIR