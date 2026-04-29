Haberler

Iğdır'da ilaçlama yapılan mezarlıkta çalışan 4 kadın işçi hastanelik oldu, 1'inin durumu ağır

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da mezarlıkta temizlik çalışması yapan 4 işçi zehirlenerek tedaviye alındı. İşçilerin, daha önce ilaçlanan mezarlıkta koruyucu ekipmanları olmadan çalışmaları nedeniyle zehirlendikleri öne sürüldü. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma açtı.

Iğdır'da mezarlıkta temizlik çalışması yapan 4 işçi zehirlenerek tedaviye alındı. İşçilerin, daha önce ilaçlanan mezarlıkta koruyucu ekipmanları olmadan çalışmaları nedeniyle zehirlendikleri öne sürüldü. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma açtı. İddialara göre, Iğdır'da mezarlık alanında yapılan ilaçlamanın ardından gerekli güvenlik önlemleri alınmadan ve alan yeterince güvenli hale getirilmeden işçiler buraya gönderildi. Temizlik ve toplama çalışması için mezarlığa giren 4 kadın işçi, kimyasal kalıntılardan etkilenerek fenalaştı.

BİR KADIN İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından işçileri ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İşçilerden birinin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

İşçilerin maske ve eldiven gibi koruyucu ekipman olmadan çalıştırıldığı ve ilaçlama sonrası bekleme süresine uyulmadan alana yönlendirildikleri öne sürüldü. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

