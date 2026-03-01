Haberler

Iğdır'daki Camilerde Hamaney İçin Kur'an Okundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi nedeniyle Iğdır'daki Caferi mezhebine ait camilerde Kur'an-ı Kerim okunmaya başlandı. Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği, İslam dünyasının birliğine vurgu yaparak, yaşananların utanç verici olduğunu belirtip Hamaney'e rahmet diledi.

Haber: Serdar Ünsal

(IĞDIR) - İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetmesi nedeniyle Iğdır'daki bazı camilerde Kur'an-ı Kerim okundu.

Kentte Caferi mezhebine bağlı camilerde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okunmaya başlandı.

Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün İran'da yaşananlar, İslam aleminin dağınıklığından ve birlik içinde hareket edememesinden kaynaklanmaktadır. Bugün İran'da hayatını kaybedenler Müslümandır. Yaşananlar İslam dünyası için utançtır. İslam dünyası birlik içinde olmalıdır. İsrail ve ABD'yi kınıyoruz. Hamaney'e Allah'tan rahmet diliyoruz."

Dernek yetkilileri, Iğdır'da Ehlibeyt Alimler Derneği'ne bağlı yaklaşık 30 caminin bulunduğunu ve burada Hamaney için Kur'an-ı Kerim okunduğu bilgisini verdiler.

Kaynak: ANKA
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, F-4 jetleriyle ABD üslerini bombalamaya hazırlandığı görüntüleri yayınladı

Savaşta yeni perde! Görüntüleri yayınladılar, garajdan böyle çıkarıldı
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor

Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor
Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi

Gözler İran'a çevrilmişken Kim'den sürpriz bir çıkış geldi
Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Sarunas Jasikevicius Dubai'de mahsur kaldı

F.Bahçe'nin hocası yoğun çatışmanın yaşandığı ülkede mahsur kaldı
İran, F-4 jetleriyle ABD üslerini bombalamaya hazırlandığı görüntüleri yayınladı

Savaşta yeni perde! Görüntüleri yayınladılar, garajdan böyle çıkarıldı
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
İş insanı Ferit Şahenk Dubai'de mahsur kaldı

Türk iş insanı İran'ın hedef aldığı ülkede mahsur kaldı