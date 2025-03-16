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Iğdır'da Halepçe Katliamı Anmasında Barış Çağrısı

Iğdır'da Halepçe Katliamı Anmasında Barış Çağrısı
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16 Mart 1988'de Halepçe'de yaşanan kimyasal saldırının yıldönümünde Iğdır'da toplanan aşiret liderleri, katliamı kınadı ve barış sürecine destek çağrısında bulundu.

16 Mart 1988'de Halepçe kentinde kimyasal silah kullanarak binlerce sivilin öldürülmesinin yıldönümünde Iğdır'da bir araya gelen aşiret liderleri Halepçe katliamını kınadı, son günlerde yaşanan barış havasına da destek çağrısı yaptı.

Halepçe kentinde, 37 yıl önce Baas rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırıda hayatını kaybedenler Iğdır'da anıldı. Iğdır merkez Nuh Nebii Camisi önünde bir araya gelen Kadim Aşiretler Federasyonu üyesi kanaat önderleri 16 Mart 1988'de Halepçe kentinde kimyasal silah kullanarak binlerce sivilin öldürülmesini kınadı. Bir açıklama yapan Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Temsilcisi Ferhat Armağan; " Biz her zaman zulmün karşısındayız. 5 bin masum insan öldü 10 bine yakın insan da sakat kalarak perişan oldu. Elhamdülillah biz Müslümanız. Kuranı Kerim ve Hadisi Şerif bize şiddetli bir şekilde birlik ve beraberliği emrediyor" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan barış sürecine de değinen Armağan; "Barış açıklamasını gerçekten tebrik ediyoruz. Bütün siyasi partilerin de bu sürece sahip çıkması lazım. Kendi partimizin menfaatleri değil de ülkemizin menfaati nedir, milletimizin menfaati nedir, onları da bu çizgiyi sahiplenmeye davet ediyoruz" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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