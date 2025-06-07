Iğdır'da Gelincik Tarlaları Görsel Şölen Sunuyor

Iğdır'da Gelincik Tarlaları Görsel Şölen Sunuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'ın Suveren köyündeki gelincik tarlaları, doğa severler ve fotoğrafçılar için muhteşem bir manzara oluşturuyor. Kırmızı çiçeklerle kaplanmış tarlalar, bölgeye artan ziyaretçi ilgisiyle birlikte doğal bir zenginlik olarak dikkat çekiyor.

Iğdır'da gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

IĞDIR - Iğdır'ın Suveren köyüne bağlı Gevro mevkiinde açan gelincik çiçekleri, doğa severlere adeta görsel bir şölen sunuyor. Kırmızı renge bürünen tarlalar, hem yöre halkının hem de doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Iğdır'ın Suveren köyüne bağlı Gevro mevkiinde Ağrı Dağı eteklerinde geniş arazilerde boy gösteren gelincikler, günün farklı saatlerinde güneş ışığıyla birlikte eşsiz manzaralar oluşturuyor. Ziyaretçiler, gelinciklerin arasında dolaşarak hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekiyor. Özellikle sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların ardından, bölgeye gelen ziyaretçi sayısında artış yaşanıyor. Gelinciklerin oluşturduğu kırmızı örtü, Iğdır'ın doğal zenginliklerinden biri olarak dikkat çekerken, bölgenin tanıtımına da katkı sağlıyor. Yolda geçerken kırmızı tarlaları gördüğü belirten Murat Ulaş; "Bugün dolaşırken yol üstünden geçerken şu anda arkamızda ve önümüzde gördüğünüz şu gelincik tarlasını gördük. Ailemle birlikte gelip bunu görmek istedik. Bu güzelliğin tadını çıkarmak istedik. Bütün vatandaşları buraya bekliyoruz. Hakikaten Ağrı Dağı'nın eteklerinde muazzam bir gelincik tarlası var. Herkesin görmesi gereken bir doğa güzelliği. Şu tarihten itibaren sanırım beş on gün sonra gelincikler artık yapraklarını dökmeye başlayacak. Bütün vatandaşları buraya bekliyoruz. Bu güzelliği görmeyi, doğanın tadını çıkarması için bütün herkesi Ağrı Dağı eteklerine bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti

Bayramın ilk gününde acı bilanço! Yüzlerce kaza ve can kayıpları var
CHP'li başkan Ferdi Zeyrek'i ölümle burun buruna getiren olayın detayları

CHP'li başkanı ölümle burun buruna getiren olayın detayları
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar

Yakaladıkları yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı

Kubilay Aka saçlarını inanılmaz bir renge boyattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış

Elektrik akımına kapılan CHP'li başkanla ilgili çarpıcı detay
Anlaşma bitti gibi! Osimhen bugün İstanbul'dan ayrılacak

Anlaşma bitti gibi! İstanbul'dan ayrılması an meselesi
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı

Kurban eti çekerken felaketi yaşadı! Genç kız yaşam savaşı veriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.