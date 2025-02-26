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Iğdır'da Enerji Ekipleri Kar Mahsur Kaldı, Kurtarıldı

Iğdır'da Enerji Ekipleri Kar Mahsur Kaldı, Kurtarıldı
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde enerji nakil hatlarındaki arızayı gidermek üzere köye giden elektrik arıza ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri, zor durumdaki ekiplerin yardımına koştu.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde enerji nakil hatlarındaki arızayı gidermek üzere köye giden ekip karda mahsur kalınca yardıma İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Iğdır'da günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, enerji nakil hatlarında arızalara sebep oldu. Tuzluca ilçesindeki köylerde meydana gelen arızayı gidermek için elektrik arıza ekibi yola çıktı. Akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi yeniden bastırınca ARAS Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekipleri, yolda mahsur kaldı. Ekipler hemen İl Özel İdaresinden yardım istedi. Köy yolunda mahsur kalan ARAS Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekipleri, İl Özel İdaresi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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