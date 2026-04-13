Iğdır'da elektrik altyapısına dev yatırım: Kayıp kaçak azaldı, arıza süreleri yarıya indi

Iğdır'da elektrik dağıtım altyapısına yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. 2013 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 2 milyar 739 milyon TL'lik yatırım yapılırken, bakım faaliyetleri için 456 milyon TL harcama gerçekleştirildi.

Yapılan yatırımların somut sonuçları da dikkat çekiyor. 2013 öncesinde yüzde 33 seviyelerinde olan kayıp-kaçak oranı, yürütülen çalışmalar sayesinde yüzde 11 seviyelerine kadar düşürüldü. Bu iyileşme, hem enerji verimliliğine hem de ekonomik tasarrufa önemli katkı sağladı.

Arıza giderme süresinde de önemli bir iyileşme sağlandı. Ortalama arıza giderme süresi 3,62 saatten 1,8 saate indirildi. Böylece yaklaşık yüzde 50'lik bir iyileşme elde edilerek tüketicilere daha hızlı hizmet sunulmaya başlandı.

Aydınlatma ve altyapıda güçlü dönüşüm

Kent genelinde aydınlatma çalışmaları aralıksız sürüyor. Iğdır'da toplam 39 bin sokak lambası ile şehir aydınlatılırken, aydınlatma arızalarına 24 saat içinde müdahale ediliyor. Ayrıca son 5 yıl içerisinde il genelinde 9 bin 850 adet armatür montajı gerçekleştirildi.

Altyapı verilerine bakıldığında Iğdır'da 5 bin 302 kilometrelik dağıtım ağı, 78 bin 744 direk, 1.680 elektrik dağıtım kutusu (box) ve 1.611 trafo ile hizmet veriliyor. Bu güçlü altyapı, artan enerji ihtiyacına yanıt verecek kapasiteyi ortaya koyuyor.

Son 5 yılda yapılan yatırım ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında mevcut şebekenin yüzde 20'si alpek kabloya (herhangi bir canlının zarar görmemesi için alınan özel koruyucu kablo sistemi) dönüştürüldü. Bu dönüşüm sayesinde özellikle elektrik direklerinin altındaki ağaçların kesilmesinin önüne geçilerek çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsendi.

"Hem hizmet kalitesi arttı hem doğa korundu"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Koordinatörü Özkan Kılıç, yapılan yatırımların hem hizmet kalitesini artırdığını hem de çevresel fayda sağladığını belirtti.

Kılıç, "2013 yılından bu yana Iğdır'ımızın enerji altyapısını güçlendirmek adına çok ciddi yatırımlar gerçekleştirdik. Kayıp-kaçak oranımızı önemli ölçüde düşürürken, arıza giderme sürelerimizi de yarı yarıya azalttık. Tüketicilerimize daha kaliteli ve kesintisiz enerji sunmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Aydınlatma ve çevre odaklı projelere de değinen Kılıç, "Son yıllarda özellikle alpek kablo dönüşümüne ağırlık verdik. Bu sayede hem enerji hatlarımızı modernize ettik hem de ağaç kesimlerinin önüne geçerek doğayı koruduk. Iğdır için çalışmaya ve yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı