Iğdır'da Doktora Saldırı: Şahıs Tutuklandı

Iğdır'da Doktora Saldırı: Şahıs Tutuklandı
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Iğdır'da bir acil servis doktoruna saldırıda bulunan V.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı, usulsüz işlem talebine karşılık olarak gerçekleşti ve doktor yaralandı.

Iğdır'da doktora saldıran şahıs tutuklandı

IĞDIR - Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde görev yapan acil servis doktoru Umut T.'ye saldıran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi Acil bölümüne giden V.K., eşinin kimliğinin olmadığını belirtip eşine hamilelik testi için kendi üzerinden kayıt açılmasını istedi. Görevli doktor doktor U.T., işlem usulsüz olduğu için duruma itiraz etti. Bunun üzerine V.K. doktora saldırdı. Saldırı sonrası "beyaz kod" verilirken güvenlik güçleri ve güvenlikler araya girerek V.K ve A.K.'yi gözaltına aldı. Doktorun parmağında kırık, kolunda çıkık ve yüzünde çizikler olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. V.K.'nin arkadaşı A.K. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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