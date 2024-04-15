Iğdır'da dereye düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

SERDAR ÜNSAL

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde dün öğle saatlerinde dereye düşerek kaybolan 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Üçkaya köyünde yaşayan 6 yaşındaki Yusuf Otay, dün öğle saatlerinde tarım arazisinde çalışan ailesinin yanında oynarken yan tarafta bulunan dereye düştü. Küçük çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Çocuğun ailesi ve köylüler yaptıkları aramalara rağmen çocuğu bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Köye giden AFAD ve jandarma ekipleri, çocuğun bulunması için gece boyu aramayı sürdürdü.

Ekipler, 23 saat sonra çocuğun düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı. Otay'ın cansız bedeni Tuzluca Devlet Hastanesi morguna, oradan da otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.