Haberler

Iğdır'da Cuma Hutbesi İşaret Diliyle Eş Zamanlı Çevrildi

Iğdır'da Cuma Hutbesi İşaret Diliyle Eş Zamanlı Çevrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da cuma namazında okunan hutbe, işitme engelli vatandaşların da takip edebilmesi için eş zamanlı olarak işaret diline çevrildi. Iğdır Valiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen uygulamada, imam hutbeyi okurken ayrı bir görevli hutbeyi işaret diliyle anlattı.

Iğdır'da cuma namazında okunan hutbe, işitme engelli vatandaşlar için eş zamanlı olarak işaret diline çevrildi.

Iğdır'da cuma namazında imam tarafından okunan hutbe, işitme engelli vatandaşların da takip edebilmesi amacıyla eş zamanlı olarak işaret diline çevrildi. Iğdır Valiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen uygulamada, imam hutbeyi normal şekilde okurken ayrı bir görevli de hutbeyi işaret diliyle anlattı. Uygulama sayesinde işitme engelli vatandaşlar cuma hutbesini işaret diliyle takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı

Kaçmaya çalıştığı araç, eski içişleri bakanı adına tahsisli çıktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme! SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamamlandı

Suriye’de tarihi gelişme! Tüm dengeler altüst
Mabel Matiz'e yurt dışı çıkış yasağı verildi

Mabel Matiz'e yurt dışı çıkış yasağı
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç

Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! İşte nedeni
Abdullah Kavukcu 3 transferi resmen açıkladı

Abdullah Kavukcu 3 transferi açıkladı, taraftarı heyecan bastı
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Talisca için anlaşma iddiası

Fener taraftarını kahreden haberi duyurdular
Fenerbahçe'de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş

Kulüp çiftliğe dönmüş! Görüntüyü izleyenler ateş püskürüyor

Vinicius'un son paylaşımı tartışma yarattı

Tartışma yaratan kare!