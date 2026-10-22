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Iğdır'da ceviz büyüklüğünde dolu Küllük ve Çalpala'da yolları beyaza bürüdü

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Iğdır'da ceviz büyüklüğünde dolu Küllük ve Çalpala'da yolları beyaza bürüdü Haber Videosunu İzle
Iğdır'da ceviz büyüklüğünde dolu Küllük ve Çalpala'da yolları beyaza bürüdü
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Iğdır'ın Küllük ve Çalpala köyü civarında ceviz büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu. Kısa sürede yolları beyaza bürüyen yağış sürücülere zor anlar yaşatırken, tarım alanlarında zarar olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu. Küllük ve Çalpala köyü civarında etkili olan yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Iğdır'ın Küllük ve Çalpala köyü civarında yaşanan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğündeki dolu, görenleri şaşkına çevirdi. Kısa sürede etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağış sırasında ortaya çıkan görüntüler, dolu tanelerinin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Yağışın, tarım alanlarında herhangi bir zarara yol açıp açmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: ANKA
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