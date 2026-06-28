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Iğdır'da Büyükbaş Hayvanın Darbe Vurduğu Çocuk Öldü

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Iğdır'ın Aralık ilçesinde, yem verdiği sırada büyükbaş hayvanın darbesine maruz kalan 16 yaşındaki Muhamet Ali Tazegün, ağır yaralandı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(IĞDIR) - Iğdır'ın Aralık ilçesinde büyükbaş hayvanın darbesine maruz kalan 16 yaşındaki Muhamet Ali Tazegün hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tazegün'ün büyükbaş hayvanın saldırısı sonucu göğsünden ağır yaralandığını fark edenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Acı haberin ardından gencin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Muhamet Ali Tazegün'ün hayvanlara yem verdiği sırada yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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