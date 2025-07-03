Iğdır'da Aşiret Liderlerinden Leman Dergisine Sert Tepki

Iğdır'da Aşiret Liderlerinden Leman Dergisine Sert Tepki
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Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Başkanı Ferhat Armağan ve aşiret liderleri, Leman dergisinin Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürlerini yayımlamasına karşı çıktılar. Tepkilerini dile getiren liderler, bu durumu alçaklık olarak nitelendirirken, dergi ve benzer yayınların kapatılmasını istediler.

Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Başkanı Ferhat Armağan ile Iğdır'da bulunan 25 aşiretin liderleri ve kanaat önderleri, Hazreti Muhammed (sav) ve Hazreti Musa'nın (as) karikatürünü yayınlayan Leman dergisine tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Başkanı Ferhat Armağan, "Leman dergisinin hem Hz. Muhammed (sav) hem de Hazreti Musa (as) ile ilgili basın özgürlüğü altında oluşturduğu bu alçakça çizimini hakikaten kınıyoruz. Aşiret liderleri olarak, kanaat önderleri olarak bunun gerçekten çok büyük bir nasipsizlik olduğunu görüyoruz. Dünya ve ahiret dolusu laneti hak edecek bir alçaklıkla başta Peygamber Efendimiz'e (sav) bu hakareti yapmasını kınıyoruz. Tarih boyunca Hz. Adem'den bu zamana kadar Peygamber Efendimiz'e (sav) gelen Kur'an öyle bir din ki, getirdiği din hala tazedir, hala canlıdır. Getirdiği kanunlar, hala 1400 sene, 1500 sene geçmesine rağmen tazeliğini muhafaza ediyor. Bu karikatürist, hayvanattan daha alçak düşen seviyesini gösteriyor" dedi.

Kanat önderlerinden Ebubekir Gövez ise, "Sevgili kardeşlerim bu adamların zihniyeti belli. Bu adamlar oldu olalı ülkemizde kargaşa, fitne, fesat ortamı oluşturmak, kargaşa çıkarmak istiyorlar. Maalesef bunların arkasında bazı siyasi hareketler de var ülkemizde. Daha dış güçler var. Şimdi bunları devletimizin yetkililerine duyurmak istiyorum. İnşallah bizim temennimiz bu dergi ve bunun gibi dergilerin, gazetelerin, televizyonların kapatılması. Çünkü bunlar olduğu sürece biz rahat ve huzur bulamayız" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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