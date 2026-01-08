Haberler

Iğdır'da Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Ortaokul Öğrencisi Trafik Kazasında Yaşamını Yitirdi

Güncelleme:
Iğdır'da Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencisi Aysima Dokak, okul çıkışı evine giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Aysima, olay yerinde yaşamını yitirdi.

(IĞDIR) - Iğdır Ziya Gökalp Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Aysima Dokak, okul çıkışı evine giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Aysima Dokak, Karakoyunlu ilçesinde bulunan evine gitmek üzere bindiği minibüsten ilçe girişinde indi. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Aysima, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Acı haber, Karakoyunlu ilçesinde ve Aysima'nın eğitim gördüğü Ziya Gökalp Ortaokulu'nda büyük üzüntüye neden oldu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

