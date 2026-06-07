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Iğdır'da Otomobilin 6 Yaşındaki Çocuğa Çarpma Anı Kameraya Yansıdı

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Iğdır'da yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Merdan Ali İ.'ye otomobil çarptı. Çocuk yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, kent merkezindeki İrfan Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Merdan Ali İ'ye, sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen çocuk, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Merdan'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: ANKA
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