Haberler

Iğdır'da 40 kilograma yaklaşan karpuz yetiştirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da 40 kilograma yaklaşan karpuz yetiştirildi
Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da yeni üretim metotlarının uygulandığı tarlada 40 kilograma yaklaşan karpuz yetiştirildi. Üretici Alican Açkan Iğdır karpuzunun aroma ve lezzetiyle de öne çıktığını belirtti. Açkan, Iğdır karpuzunun Diyarbakır karpuzuna rakip olduğunu ifade ederek, "Iğdır Ovası'nda bu karpuz tarih yazacak" dedi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da yeni üretim metotlarının uygulandığı tarlada 40 kilograma yaklaşan karpuz yetiştirildi. Üretici Alican Açkan Iğdır karpuzunun aroma ve lezzetiyle de öne çıktığını belirtti. Açkan, Iğdır karpuzunun Diyarbakır karpuzuna rakip olduğunu ifade ederek, " Iğdır Ovası'nda bu karpuz tarih yazacak" dedi.

Iğdır'da yeni üretim metotlarıyla yetiştirilen karpuzlarda yaklaşık 40 kilograma ulaşan ürünler elde edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tengi?, Iğdır Ovası'nda bu yıl bereketli bir sezon yaşandığını belirtirken, çiftçi Alican Açkan, yaklaşık 100 dönüm alanda karpuz üretimi yaptığını söyledi. Açkan, Iğdır karpuzunun büyüklüğünün yanı sıra aroma ve lezzetiyle de dikkatİ çektiğini söyledi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tengi?, Iğdır Ovası'nda yetiştirilen büyük boyutlu karpuzları inceleyerek üretici Alican Açkan'dan bilgi aldı. Yeni üretim metotlarının uygulandığı tarlada yaklaşık 38 kilogram ağırlığında karpuz yetiştirildiğini belirten Tengi?, Iğdır'ın tarımsal üretim potansiyeline dikkatİ çekti.

Tengi?, "Iğdır ilimizde bu yıl bereket fışkırıyor maşallah. Şu an özellikle yeni üretim metotlarını geliştirmiş olduğumuz değerli üreticimiz kapsamında çift damlama ve maçlama sistemiyle 38 kilogram bir karpuz üretmiş bulunmaktayız. Ben üreticimize bol bereketli bir sezon geçirmesini temenni ediyorum. Kullanmış olduğu yöntem ve metotlarla kendisini tebrik ediyorum. Yeter ki siz üretin, üretmeye devam edin. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her daim biz üreticilerimizin yanındayız, yanında da yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Iğdır Ovası'nda yaklaşık 100 dönüm alanda karpuz üretimi yapan çiftçi Alican Açkan, üçüncü ürün karpuzların hasadına başladıklarını belirtti. Aroması ve lezzetiyle Iğdır karpuzunun öne çıktığını söyleyen Açkan, tarlada 40 kilograma ulaşan karpuzların da bulunduğunu ifade etti. Iğdır'da yetiştirilen karpuzların büyüklüğü ve kalitesiyle dikkat çektiğini belirten Açkan, "Bunu Diyarbakır'a tam rakip olarak görüyoruz. Iğdır Ovası'nda bu karpuz tarih yazacak" dedi.

Kaynak: ANKA
Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi

Okul katliamı, kan donduran cinayet! Gündemdeki 2 isim merkeze çekildi
Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı

Eyvahlar olsun! Yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı
Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuğu boş arazide darbettiler

Okul çıkışı boş araziye götürüp kabusu yaşattılar
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada

Maskeyle geldiği havalimanından böyle alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Milyonların heyecanla beklediği telefon Türkiye'de satışa sunuldu
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi

Sesini duyunca irkildi: Mahvettin bizi
Netanyahu'ya soğuk duş! Yaklaşan seçimler öncesi çarpıcı anket sonucu

Netanyahu için alarm zilleri! Seçime haftalar kala dengeler değişti
MİT ve İçişleri düğmeye bastı! İsrail bağlantılı şebekeye büyük darbe

MİT ve emniyetten İsrail bağlantılı 28 şirkete baskın: 175 gözaltı

Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat gözaltında

Savcı odasındaki fotoğraflarıyla gündeme gelmişti! Gözaltına alındı
Real Madrid'de savaş! Arda Güler ve Bellingham karşı karşıya

Korkulan oldu! Ne karar çıkacağı merak konusu
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı

Milyonların takip ettiği isme büyük şok!