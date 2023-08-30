Iğdır'da "30 Ağustos Zafer Bayramı" resepsiyonu

Iğdır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü çerçevesinde kutlama resepsiyonu gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Iğdır'da coşku içinde kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü çerçevesinde kutlama resepsiyonu da gerçekleştirildi. Iğdır Jandarma Komutanlığında yapılan kutlama resepsiyonu; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Resepsiyonda bir konuşma yapan Vali/Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, Ağustos ayının zaferler ayı olduğunu belirterek, "Azim ile kahramanlığı ve üstün cesareti ile tarih boyunca her türlü tehdidin üstünden gelmiş bir millet olarak şanlı bir maziye sahip olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Tarihimizde ağustos ayı zaferler ayı olarak bilinir. 1071 Malazgirt, 1473 Otlukbeli, Mercidabık, Belgrat, Mohaç, 1571 Kıbrıs daha nice zaferleri hep Ağustos ayında kazandık. Kurtuluş mücadelemizi de 1921 Sakarya 1922 Dumlupınar zaferi yine Ağustos ayında gerçekleşti. Türk milleti olarak tarihin her dönemine mührümüzü altın harflerle vurduk, hep mazlum milletlere umut olduk" dedi. - IĞDIR