Iğdır'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Iğdır'da düzenlenen törenler ve etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı.

Iğdır Atatürk Mahallesi Semt Sahası'ndaki kutlama programına Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda yurttaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Şahin konuşmasında, 19 Mayıs'ın Türk gençliğine emanet edilen en önemli milli bayramlardan biri olduğunu belirterek, gençlerin ülkenin geleceğinde büyük rol üstlendiğini ifade etti.

Program daha sonra öğrenciler tarafından okunan şiirler, sportif gösteriler ve halk oyunları ekiplerinin sergilediği performanslarla devam etti. Etkinliklerde gençlerin sergilediği gösteriler izleyenlerden alkış aldı.

Öte yandan Dağ Safarisi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Iğdır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı doğada kutladı. 13 kişilik ekip, Tuzluca ilçesindeki Tekelti Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Olumsuz hava şartları nedeniyle zirveye ulaşamayan grup, yaklaşık 12 kilometrelik yürüyüş yaptı. Kulüp Başkanı Yunus Gündoğdu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ne vurgu yaparak bayram mesajı verdi.

Kaynak: ANKA