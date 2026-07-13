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Iğdır'da '15 Temmuz Anma Çadırı' ziyarete açıldı

Iğdır'da '15 Temmuz Anma Çadırı' ziyarete açıldı
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Iğdır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında '15 Temmuz Anma Çadırı' düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Vali Taşolar, çadırda sergilenen fotoğraf ve videoları inceledi, anı defterini imzaladı.

Iğdır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Anma Çadırı" düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Iğdır'da "15 Temmuz Anma Çadırı", düzenlenen törenle vatandaşların ziyaretine açıldı. Açılışta konuşan Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, 15 Temmuz gecesinde milletin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradeye sahip çıkışını anlatan fotoğraf sergisi, video gösterimleri, anı defteri ve döneme ilişkin özel içerikleri inceledi. Çadırda yer alan anı defterini de imzalayan Vali Taşolar, 15 Temmuz'un gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Vali Taşolar burada yaptığı açıklamada, "Aradan geçen 10 yıl, o gece ortaya konulan kararlılığın ortak hafızamızı güçlendiren, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren güçlü bir irade beyanı olduğunu göstermiştir. Bugün de bu irade, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük güvencelerinden biridir. 15 Temmuz'da yazılan bu destan, milletimizin hafızasında daima yaşayacak, milli iradenin, demokrasiye bağlılığın ve devlet-millet bütünlüğünün en güçlü simgelerinden biri olmaya devam edecektir" dedi.

Milletin 15 Temmuz 2016 gecesi gösterdiği direnişi hafızalarda canlı tutmak amacıyla hazırlanan Anma Çadırı'nın belirli süre boyunca ziyaretçilere açık olacağı belirtilirken, tüm vatandaşlar çadırı ziyaret etmeye davet edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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