Iğdır'da Hafif Ticari Araçta 12 Düzensiz Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı
Iğdır'da düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Organizatörler tutuklanırken, göçmenler sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.
Haber: Serdar Ünsal
(IĞDIR) - Iğdır'da Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen ve 2 organizatör hafif ticari araçta yakalandı. Organizatörler tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin hafif ticari araçla Batı illerine götürüleceği bilgisine ulaştı. Uygulama noktasında durdurulan araçta 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile olayla bağlantılı 2 organizatör yakalandı.
Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen 2 kişi ise arıldıkları mahkemece tutuklandılar.