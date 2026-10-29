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Iğdır'da 103'üncü yıl konvoyunda bisikletli yaşlı vatandaş dikkat çekti

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Iğdır'da 103'üncü yıl konvoyunda bisikletli yaşlı vatandaş dikkat çekti Haber Videosunu İzle
Iğdır'da 103'üncü yıl konvoyunda bisikletli yaşlı vatandaş dikkat çekti
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Iğdır'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü için düzenlenen ve 103 araçla planlanan konvoy, yoğun ilgiyle yaklaşık 1000 araca ulaştı. Elinde Türk bayrağıyla konvoya bisikletiyle katılan yaşlı vatandaşın kilometrelerce pedal çevirmesi dikkat çekti.

Iğdır'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve vatandaşların yoğun katılımıyla yaklaşık 1000 araca ulaşan konvoyda, yaşlı bir vatandaşın elinde Türk bayrağıyla kilometrelerce bisiklet sürmesi dikkat çekti.

Iğdır'da Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Konvoyu, vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. 103 araçla gerçekleştirilmesi planlanan konvoy, vatandaşların yoğun ilgisiyle yaklaşık 1000 araçlık büyük bir korteje dönüştü. Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşandığı etkinlikte, konvoya bisikletiyle katılan yaşlı bir vatandaş da dikkat çekti. Elinde Türk bayrağıyla kilometrelerce pedal çeviren vatandaş, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına farklı bir şekilde eşlik etti. Iğdır sokaklarında Türk bayrağıyla ilerleyen yaşlı vatandaşın bu anlamlı katılımı, Cumhuriyet coşkusunun her yaştan vatandaşı bir araya getirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yaklaşık 1000 aracın katıldığı konvoyda vatandaşlar, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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