Iğdır'da 103 araçlık konvoy vatandaş ilgisiyle yaklaşık 1000 araca ulaştı

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Iğdır'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen konvoya vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. 103 araçla başlaması planlanan etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle yaklaşık 1000 araçlık konvoya dönüştü.

Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Iğdır'da Cumhuriyet konvoyu düzenlendi. Valilik önünden başlaması planlanan konvoya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 103'üncü yıla özel olarak 103 araçla düzenlenmesi planlanan etkinlikte, vatandaşların katılımıyla yaklaşık bin araçlık konvoy oluşturuldu. Iğdır sokaklarında Cumhuriyet coşkusunu yansıtan konvoyda vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı heyecanını hep birlikte yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı