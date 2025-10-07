Iğdır Atatürk İlkokulu'ndan Gazze'ye Destek Programı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan ' Filistin Farkındalık Etkinlikleri' kapsamında, Iğdır Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen " Gazze'ye Destek Programı"na Kadim Aşiretler Federasyonu da katılım sağladı.

Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır Başkanı Ferhat Armağan, okul müdür yardımcısı Erhan Benek, öğretmenler, öğrenciler ve velilerle birlikte etkinlikte yer aldı. Programda konuşma yapan Armağan, Filistin halkının yanında olduklarını vurgulayarak; "Kadim aşiretler ve kanaat önderleri olarak böyle anlamlı bir etkinliğe katılmak bizim için büyük bir onurdur. Bizler her yerde, her platformda Gazze'ye destek olmak, yardım eli uzatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız," dedi. Aynı zamanda Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlallerine de dikkat çeken Armağan, şöyle konuştu: " Gazze'den zaman zaman haber alabiliyoruz. Ancak ne yazık ki Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimizden sağlıklı bir haber dahi alamıyoruz. Bu durum çok acı verici. İnşallah hem ülke olarak hem de tüm İslam dünyası olarak bu konunun da üzerinde durmamız gerekiyor. Gazze ve Doğu Türkistan bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Müslüman kardeşlerimizdir. Her zaman onların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz inşallah." Etkinlik, öğrenciler tarafından hazırlanan kısa gösteriler ve destek mesajlarının okunmasıyla sona erdi. - IĞDIR