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İGA, Vueling Airlines ile İstanbul-Barselona Direkt Sefer Başlatıyor

İGA, Vueling Airlines ile İstanbul-Barselona Direkt Sefer Başlatıyor
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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, İspanyol hava yolu Vueling Airlines ile Barselona'dan İstanbul'a direkt sefer başlatacağını duyurdu. Seferler 29 Ekim'de başlayacak ve haftada 3 kez düzenlenecek.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya hesabından İspanya'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi olan Vueling Airlines ile Barselona'dan İstanbul Havalimanı'na direkt sefer başlatacağını duyurdu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya hesabından İspanya'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi olan Vueling Airlines ile Barselona'dan İstanbul Havalimanı'na direkt sefer başlatacağını duyurdu. Yapılan duyuruda, seferlerin 29 Ekim'de başlayacağı belirtildi.

Haftada 3 sefer olacak şekilde düzenlenmesi planlanıyor

Duyuruda, "29 Ekim'den itibaren Vueling ile İstanbul-Barselona (BCN) arası direkt uçuşun tadını çıkarın. Palma de Mallorca, Ibiza, Alicante ve Oviedo gibi 99'dan fazla muhteşem destinasyona kolay bağlantılar keşfedin." ifadelerine yer verildi. Avrupa, Asya ve Afrika'da birçok noktaya uçuş gerçekleştiren Vueling Airlines'in İstanbul'a Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 sefer olacak şekilde düzenlenmesi planlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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