Üye Girişi
Haberler

İGA İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

İGA İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İGA İstanbul Havalimanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 109 hava yolu şirketine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Özel etkinliklerle kutlanan bayramda, Havalimanı birlik ve beraberlik vurgusunu ön planda tuttu.

İGA İstanbul Havalimanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı terminalde coşkuyla kutluyor.

29 Ekim'de 6. yılını geride bırakan İstanbul Havalimanı, hizmet verdiği hava yolu şirketi sayısını 109'a yükseltmenin gururunu da yaşıyor. Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İGA İstanbul Havalimanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemini ve heyecanını yerli, yabancı binlerce misafiriyle paylaşmak için özel etkinlikler düzenliyor. Milli sorumluluk bilinciyle Türkiye'nin ekonomik gelişimine ve küresel çapta Türkiye markasının itibarına önemli katkılar sunmayı hedefleyen İGA İstanbul Havalimanı, her geçen yıl artan yolcu sayısı ve genişleyen uçuş ağı ile ticaret, turizm ve yatırım potansiyelini artırıyor. Cumhuriyetin 101. yıl kutlamaları çerçevesinde, İGA İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi,h er yıl olduğu gibi özel ışıklandırma yöntemiyle Türk Bayrağı'nın kırmızı rengine büründürüldü. Dış Hatlar yolcu salonu, Bosphorus ve İç Hatlar bölgesinde, 09.00-16.00 saatleri arasında bando ve kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yolculara bayrak dağıtımı da yapıldı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk milletinin verdiği bağımsızlık mücadelesi ve zaferinin hatırlanmasını hedefleyen İGA İstanbul Havalimanı, birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yaparak, geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamı canlı tutmaya devam ediyor.

109 hava yolu şirketine ev sahipliği yapıyor

İGA İstanbul Havalimanı, 2023 yılında kutlanan Cumhuriyet'in 100. yılında '100 hava yolu' hedefini de aşarak 101 hava yoluna hizmet vermeye başlamıştı. Dünyada bu kapasitedeki üçüncü Havalimanı olmayı başaran İGA İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet Bayramımız ile işletmeye başlamasının 6. yılını da kutladığı 29 Ekim 2024'te İspanya merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Vueling Airlines'ın uçularına da ev sahipliği yapmaya başlıyor. Böylece hizmet verdiği hava yolu sayısını 109'a yükselten Havalimanı, küresel sektördeki konumunu bir kez daha güçlendirdi.

Barselona'dan İstanbul'a haftada 3 gün sefer düzenlemesi

İspanya'nın Barselona kentinden, İGA İstanbul Havalimanı'na direkt uçuş başlatacak Vueling Airlines'ın İstanbul'a haftada 3 gün sefer düzenlemesi planlanıyor. Vueling Airlines'ın Barcelona üzerinden Balear Adaları ve Kanarya Adaları'nı içeren 90'dan fazla noktaya bağlantı sağlaması İGA İstanbul Havalimanı'nın hizmet kapsamını dolaylı olarak daha da genişletmesi anlamına geliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Havalimanı Cumhuriyet Bayramı Etkinlikler istanbul 29 Ekim Turizm Yerel Yaşam İGA

CHP lideri Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna gitmiyor

 Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattığı Bahçeli ile tokalaştı

Dervişoğlu idam ipi fırlattığı Bahçeli ile Anıtkabir'de karşılaştı

 Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü

3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 29 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 29 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 29 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? CANLI DÖVİZ KURU 29 Ekim | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Masterchef 29 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 29 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Fener alayı ne zaman, 29 Ekim kutlamaları nerede? 2024 İstanbul Cumhuriyet Bayramı kutlamaları… Naim Kasım kimdir? Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kaç yaşında? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 29 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Ayla filmi gerçek hikayesi ve konusu nedir? Ayla filmi kimi anlatıyor, oyuncuları kimler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.