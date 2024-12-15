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İGA'dan Ali Kuşçu Camii'ndeki Ücretli İbadet İddialarına Yanıt

İGA'dan Ali Kuşçu Camii'ndeki Ücretli İbadet İddialarına Yanıt
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İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, Ali Kuşçu Camii'nde ibadetin ücretli olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Otoparkta ilk 35 dakikanın ücretsiz olduğu belirtildi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İga, havalimanında bulunan Ali Kuşçu Camii'nde ibadetin ücretli olduğu iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken camide ibadet edenlere ilk 35 dakika ücretsiz otopark hizmeti sunulduğunun da bilgisi paylaşıldı.

İstanbul Havalimanı'nda bulunan Ali Kuşçu Camii'nde ibadetin ücretli olduğu iddialarına ilişkin havalimanı işletmecisi İGA'dan açıklama geldi. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ali Kuşçu Camii'nde ibadet etme süresi yeterli olacak şekilde, park etmek için 35 dakika ücretsiz otopark hizmeti verilmektedir. Havalimanımızda çalışan vergi veren taşımacıların ve otopark kullanan misafirlerimizin haklarını korumak ve eşitlik ilkesine uygun olarak adaletli davranmak maksadıyla, havalimanı Camii girişine kurulan bu sistemde, aracını ibadet etmek amacıyla cami otoparkına park eden yolcular, otopark biletlerini cami girişindeki cihaza okuttuklarında ilk 35 dakika için ücretsiz otopark hizmetinden yararlanabilmektedir. Bu sürenin aşılması durumunda normal otopark tarifesi uygulanmaktadır. Bu uygulama sadece ibadet amacıyla aracını cami otoparkına bırakanlar için olduğundan, cihazlar cami giriş kapısında konumlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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