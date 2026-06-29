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Komşuya iftira attı, cezayı yedi

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Bursa'da bir köy kahvehanesi işletmecisi hakkında asılsız ihbarlarda bulunan komşu, iftira suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada ihbarların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Köy kahvehanesi işletmecisinin kapalı alanda sigara içirttiği, kumar oynattığını öne süren komşu, jandarma ekiplerini teyakkuza geçirdi. Başlatılan soruşturmada kahvehane işletmecisine iftira attığı belirlenen köylüye 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

K.G., köy kahvehanesinde sigara içirildiği, kumar oynatıldığı ve uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde '156 Jandarma' hattına defalarca ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri adeta köye çıkartma yaptı. Günler süren araştırma sonucu, ihbarların asılsız olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kahvehane işletmecisi Y.G., Asliye Ceza Mahkemesi'nde iftiracı komşusu hakkında 'iftira' suçundan dava açtı. Yapılan yargılamada Mahkeme, sanık köylüye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanık avukatının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 8. Ceza Dairesi, mahkeme kararını onadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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