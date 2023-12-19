İEÜ Medical Point Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Yeni Yılı Hastalarıyla Kutladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Tüp Bebek Merkezinin personelleri, yeni yılı hastalarıyla beraber Mavişehir Tay Park Cafe'de kutladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Tüp Bebek Merkezinin personelleri, 2020-2023 yılları arasında tüp bebek tedavisi gören hastalarıyla yeni yıl programında buluştu. Mavişehir Tay Park Cafe'de düzenlenen etkinlikte bebek merkezinin doktorları ve sağlık personelleri, hastalarıyla yakından ilgilendi, birlikte eğlenceli vakit geçirerek yeni yıla 'merhaba' dedi.

İEU Medical Point Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Direktörü Doç. Dr. Funda Göde, "Ekip olarak oluşturmuş olduğumuz sinerjinin yanında, hastalarımızla kurmuş olduğumuz iletişim sayesinde her geçen gün büyüyen kocaman bir aile olduğumuzu hissediyoruz. 'Yeni yıla merhaba' dediğimiz bugünde de aynı coşkuyu ve sevgiyi hissetmek çok özel bir duygu. Tüm hastalarımıza katılım sağladıkları için tekrar teşekkür ediyoruz" dedi.

İEU Medical Point Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Şükrü Emre de, "2020-2023 yılları arası tedavi gören hastalarımızı

ve bebeklerimizi bir araya getirdiğimiz bu etkinlik, hepimiz için büyük anlam taşıyor. Hem hastanemiz hem de alanında uzman doktorlarımızın başarıları bu tarz anlamlı günlerde bir kez daha hatırlanarak tekrar gözler önüne serilmiş oluyor. Hastalarıyla olan iletişimleri ve birebir kurmuş oldukları bu mükemmel ilişki etkinliğin yoğun ve güzel geçmesinden de anlaşılıyor" diye konuştu. - İZMİR