İEÜ, Kahramanmaraş Depremi'ni Anmak ve Afet Farkındalığı Sempozyumu Düzenledi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 6 Şubat deprem felaketinin birinci yıl dönümünde 'Kahramanmaraş Depremini Anmak ve Afet Farkındalığı' konulu sempozyum gerçekleştirdi. 3 oturumdan oluşan, alanında uzman öğretim üyelerinin konuk olduğu sempozyumda, depremin oluşturacağı hasarları en aza indirmek için yapılması gerekenler ele alındı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)'nin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum, depremde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuyla başladı. Sempozyumda, deprem felaketini yansıtan bir video gösterimi de yapıldı. Sempozyuma; İzmir Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcıları Nevzat Artkıy ve Mehmet Tahir Özdemir, İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Serdar Canko da katıldı. İlk ve acil yardımın önemi, binalarda yıkıma yol açan 'doğru bilinen yanlışlar' ve yeni teknik uygulamalar gibi birçok önemli konunun detaylıca görüşüldüğü sempozyumda; depremin ardından Hatay'a giderek elektrikli bisikletiyle afetzedelerin yardımına koşan İEÜ Fizik Bölümü öğrencisi Berfin Kolcu da duygularını ve yaşadıklarını anlattı.

"Afet konusunda özel bir merkez kuracağız"

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu da, "Bir yıl önce, maalesef on binlerce canı yitirdik. Geriye kalanlar içinse yaşam bir daha asla aynı olmayacak. Gerek doğal gerekse de insan kaynaklı afetler, günümüzün gerçeği. Ülkemiz ve kentimiz, deprem ve diğer afetler yönünden ciddi riskler taşıyor. Üniversiteler; bu riskleri değerlendirmek, azaltmak ve çözümler üretmek için ön almak, sorumluluk üstlenmek zorunda. Sorumluluğumuzun farkındayız. Afet yönetimi, koordinasyonu ve risk azaltmaya yönelik bir araştırma ve uygulama merkezi kurmak için çalışmalarımız sürüyor. Üniversitemizde çok sayıda akademisyen, afet ile ilgili farklı konularda çalışıyor. Bu merkez, öncelikle İzmir'deki diğer merkezlerle yakın bir iş birliği içinde çalışacak. Türkiye ve tüm dünyaya da açık olacak. İş birliği yaparak ve paylaşarak güçleneceğiz" diye konuştu. - İZMİR