Eminönü-Arnavutköy seferindeki İETT otobüsünde sazlı yolculuk

Güncelleme:
Eminönü-Arnavutköy seferini yapan İETT otobüsünde bir yolcu, saz çalarak yolculuğa renk kattı. Yolcular, bu sürprizle keyifli anlar yaşadı.

Eminönü-Arnavutköy seferini yapan İETT'ye ait bir otobüste yaşanan sürpriz anlar, yolculuğu adeta küçük bir konser salonuna çevirdi. Seyir halindeki otobüste bir yolcu sazını çıkararak türkü çalmaya başladı. Çalınan türküler vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Eminönü - Arnavutköy seferini yapan 336 isimli seferde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde gerçekleşen olay otobüste seyahat eden yolcuların yüzünde tebessüm oluşturdu. Otobüs içerisinde çalınan saz, yolcuların ilgisini çekti. Günün stresinden uzaklaşan vatandaşlar, keyifli anlar yaşattı. Sıcak ve samimi atmosferin oluştuğu yolculukta, yolcular o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
