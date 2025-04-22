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İETT Otobüslerinde Bakım İddiaları ve Kazalar Artıyor

İETT Otobüslerinde Bakım İddiaları ve Kazalar Artıyor
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İstanbul'da İETT otobüslerinin bakımlarının yetersiz olduğu ve bu durumun yangın ve kazalara yol açtığı iddia ediliyor. Cihan Demirel, İETT'nin usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Her gün milyonlarca İstanbulluyu taşıyan İETT otobüslerinin bakımlarının tam yapılmadığı iddia edilirken, araçlarda çoğu zaman yangın çıkıyor, bazen de kazalara karışıyor. Havadan çekilen görüntünde ise Halkalı İETT Garajı'nın otobüs mezarlığına dönüştüğü görülüyor.

İstanbul'da toplu ulaşımın en önemli kısımlarından İETT otobüsleri için 4 yıl boyunca Sarıgazi İETT Garajında motor mekanik ustası olarak çalışan Cihan Demirel, İETT Genel Müdürlüğü ve bağlı firmalar hakkında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda İETT filosundaki otobüslerin ruhsat ve motor numaralarının uyuşmadığını, otobüslere sıfır gibi gösterilen ikinci el parçaların takıldığını, muayene süreçlerinde usulsüzlük yapıldığını ve otobüs kazalarının bu nedenlerle meydana geldiği belirtildi. İETT otobüsleri zaman zaman kazalara karışırken, yanarak kullanılmaz hale de geliyor. İETT garajlarının otobüs mezarlığı olduğu havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Halkalı İETT garajında yanan otobüslerin üzerinin branda ile örtülmeye çalışıldığı görüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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