İETT Kaptanından Öğretmenler Günü Sürprizi

İstanbul'da İETT kaptanı Şahismail Ayaztekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde otobüse binen iki öğretmene çiçek hediye ederek büyük takdir topladı. Bu anlamlı davranış, otobüsteki diğer yolcular tarafından alkışlandı ve İETT Genel Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

İstanbul'un Yenidoğan-Kozyatağı hattında çalışan İETT kaptanı Şahismail Ayaztekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, otobüse binen iki öğretmen için yaptığı sürprizle herkesin gönlünü kazandı.

İstanbul'un Yenidoğan - Kozyatağı hattında çalışan İETT kaptanı Şahismail Ayaztekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, otobüse binen iki öğretmen için yaptığı sürprizle herkesin gönlünü kazandı. Öğretmen kartı ile biniş yapan yolcularının kimliğini fark eden tecrübeli kaptan, rotası üzerinde bir kırmızı ışıkta durduğu sırada yanındaki çiçekçiden hemen bir buket aldı ve yolcularına hediye etti. Bu beklenmedik ve anlamlı davranış, otobüsteki diğer yolcular tarafından coşkulu alkışlarla karşılandı. O anlar, aracın iç kamerasına da yansıdı.

Örnek davranış ödüllendirildi

İETT Genel Müdürlüğü, 10 yıllık kaptan Şahismail Ayaztekin'in bu nezaketini ve toplum değerlerine olan duyarlılığını ödüllendirme kararı aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
