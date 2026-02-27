İdlib şehidi Sason'da dualarla anıldı

İdlib'de 27 Şubat 2020 tarihinde Esad rejimi unsurlarının gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Cuma Bağatur, Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Şehit Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur için Sason'da düzenlenen anma programına İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Tepe, İlçe Emniyet Amiri Serkan Şekerci, Güvenli Korucuları Derneği Başkanı Yunus Bozkurt, Sason Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve ilçe protokolü katıldı. Program kapsamında Bağatur'un ailesi evlerinde ziyaret edilerek, Türk bayrağı takdim edildi. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Şehidin babası Mehmet Bağatur, "Oğlum vatanı için şehit oldu. Onunla gurur duyuyorum. Acısı büyüktür ancak vatan sevdamız daha büyüktür. Bizleri yalnız bırakmayan ilçe protokolüne ve şehit yakınlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı