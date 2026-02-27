Haberler

İdlib şehidi Sason'da dualarla anıldı

İdlib şehidi Sason'da dualarla anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İdlib'de 27 Şubat 2020 tarihinde Esad rejimi unsurlarının gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Cuma Bağatur, Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

İdlib'de 27 Şubat 2020 tarihinde Esad rejimi unsurlarının gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Cuma Bağatur, Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Şehit Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur için Sason'da düzenlenen anma programına İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Tepe, İlçe Emniyet Amiri Serkan Şekerci, Güvenli Korucuları Derneği Başkanı Yunus Bozkurt, Sason Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve ilçe protokolü katıldı. Program kapsamında Bağatur'un ailesi evlerinde ziyaret edilerek, Türk bayrağı takdim edildi. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Şehidin babası Mehmet Bağatur, "Oğlum vatanı için şehit oldu. Onunla gurur duyuyorum. Acısı büyüktür ancak vatan sevdamız daha büyüktür. Bizleri yalnız bırakmayan ilçe protokolüne ve şehit yakınlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı

Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi

Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Diyarbakır'da 5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 şüpheli tutuklandı

5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 kişi tutuklandı
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var