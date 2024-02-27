Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur, mezarı başında anıldı

Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat 2020'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit düşen Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur, Batman'ın Sason ilçesinde mezarı başında dualarla anıldı.

İdlib kentinde 27 Şubat 2020'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit düşen 34 askerden Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur, memleketi Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen programla anıldı. Sason Sosyal Hizmetler Müdürü Hakan Akın, şehidin yakınları ve ilçedeki diğer şehit aileleri şehit Cuma Bağatur'un Erdemli mezarlığına geçerek Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Anma programına katılan şehidin babası Mehmet Bağatur, oğlunun acısı halen ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyerek anma programına katılan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutalip Çelik ile Sason Sosyal Hizmetler Müdürü Hakan Akın'a teşekkür etti. - BATMAN