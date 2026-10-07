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İdil Kaymakamı Adıgüzel, Mağara'da Ezidi vatandaşların Cema Bayramı'nı kutladı

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İdil Kaymakamı Adıgüzel, Mağara'da Ezidi vatandaşların Cema Bayramı'nı kutladı
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Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Mağara köyünü ziyaret eden Kaymakam Anıl Adıgüzel, Ezidi vatandaşların Cema Bayramı'nı kutladı. Köylülerin taleplerini dinleyen Adıgüzel, farklı inanç ve kültürlerin birlik içinde yaşamasının önemini vurguladı; köylüler teşekkür etti.

Şırnak'ın İdil İlçe Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Mağara köyünde ikamet eden Ezidi vatandaşları ziyaret ederek Cema Bayramlarını kutladı.

İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, ilçeye bağlı Mağara köyünü ziyaret etti. Köyde yaşamını sürdüren Ezidi vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Adıgüzel, onların Cema Bayramı'nı tebrik etti. Köy sakinleriyle yakından ilgilenen ve taleplerini dinleyen Kaymakam Adıgüzel, farklı inanç ve kültürlerin birlik ve beraberlik içerisinde huzurla yaşamasının önemine dikkat çekti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Mağara köyü sakinleri ise destek ve iyi dileklerinden dolayı Kaymakam Adıgüzel'e teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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