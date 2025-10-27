İDA-SAR'dan Gazze için Gönüllü Yardım Teklifi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İDA-SAR Arama Kurtarma Derneği Başkanı Şenay Demiryontan, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ı makamında ziyaret ederek Gazze'de yaşanan insanlık dramı sonrasında bölgede arama ve kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak yer almak istediklerini belirtti.

Başkan Demiryontan, İDA-SAR ekibi adına hazırladıkları dilekçeyi Kaymakam Ahmet Odabaş'a sunarak bölgede ihtiyaç duyulması halinde görev almaya hazır olduklarını ifade etti. Kaymakam Odabaş, dernek üyelerinin bu anlamlı ve duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek, "Böylesine zor bir dönemde insanlığa yardım eli uzatmak isteyen gönüllülerimizle gurur duyuyoruz" dedi. İDA-SAR Arama Kurtarma Ekibi geçtiğimiz günlerde AFAD koordinasyonunda enkaz altında arama kurtarma eğitimleri almış ve ekip üyelerini bu konuda sertifikalandırmıştı. - BALIKESİR