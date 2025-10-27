Haberler

İDA-SAR'dan Gazze için Gönüllü Yardım Teklifi

İDA-SAR'dan Gazze için Gönüllü Yardım Teklifi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İDA-SAR Arama Kurtarma Derneği, Gazze'deki insani kriz sonrası gönüllü arama kurtarma çalışmaları yapmak için Kaymakam Ahmet Odabaş'ı ziyaret etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İDA-SAR Arama Kurtarma Derneği Başkanı Şenay Demiryontan, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ı makamında ziyaret ederek Gazze'de yaşanan insanlık dramı sonrasında bölgede arama ve kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak yer almak istediklerini belirtti.

Başkan Demiryontan, İDA-SAR ekibi adına hazırladıkları dilekçeyi Kaymakam Ahmet Odabaş'a sunarak bölgede ihtiyaç duyulması halinde görev almaya hazır olduklarını ifade etti. Kaymakam Odabaş, dernek üyelerinin bu anlamlı ve duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek, "Böylesine zor bir dönemde insanlığa yardım eli uzatmak isteyen gönüllülerimizle gurur duyuyoruz" dedi. İDA-SAR Arama Kurtarma Ekibi geçtiğimiz günlerde AFAD koordinasyonunda enkaz altında arama kurtarma eğitimleri almış ve ekip üyelerini bu konuda sertifikalandırmıştı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Deliye dönen taraftarların karşısına çıkan Sergen'in zor anları
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
MHP kanun teklifi sundu: Yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergi artırılsın

MHP, yabancı dijital medya platformları için harekete geçti
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.