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İçişleri Bakanı Çiftçi, cuma namazı sonrası esnafla limonlu çay eşliğinde sohbet etti

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, cuma namazını Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla sohbet eden ve esnafı ziyaret eden Çiftçi, bir büfede ikram edilen limonlu çay eşliğinde sohbet ettiklerini belirterek samimi karşılamalar için teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, cuma namazını Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla sohbet eden ve esnafı ziyaret eden Çiftçi, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Bakan Çiftçi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cuma namazının ardından hemşehrileriyle bir araya gelerek esnaf ziyaretinde bulunduğunu belirtti. Ziyaret sırasında bir büfede esnafın ikram ettiği limonlu çay eşliğinde sohbet ettiklerini aktaran Çiftçi, vatandaşların samimi karşılamaları ve güler yüzleri için teşekkür etti.

Çiftçi, paylaşımında birlik ve beraberliğin daim olması, esnafın kazancının bereketlenmesi ve milletin huzurunun devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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