Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi Ak Parti Gençlik Kolları Yeleği Giydi, İftarlık Dağıttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da AK Parti Gençlik Kolları yeleğini giyerek, partili gençler ile birlikte iftar zamanı dışarıda olan vatandaşlara iftarlık kumanya dağıttı.

Erkan Karaca

(ÇORUM) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da AK Parti Gençlik Kolları'na ait yeleği giydi, partili gençlerle birlikte iftarlık dağıttı.

Bazı programlara katılmak üzere Çorum'da bulunan Çiftçi, iftara dakikalar kala, AK Parti Gençlik Kolları'na ait yeleği giydi.

Çiftçi, daha sonra AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle birlikte halen dışarıda olan yurttaşlara iftarlık kumanya dağıttı.

Kaynak: ANKA
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir

Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Erdoğan devreye girebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk diken üstünde! Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı

Halk diken üstünde! Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı
Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi
Asker 'Geliyorlar' diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı

Asker "Geliyorlar" diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa yağdı! Halk bayram etti
Halk diken üstünde! Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı

Halk diken üstünde! Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı
Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler

Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD'de deprem etkisi yaratan ihanet! Pilotun gözünün yaşına bakmadılar

ABD'de deprem etkisi yaratan ihanet! Pilotun gözünün yaşına bakmadılar