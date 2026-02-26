İçişleri Bakanı Çiftçi Ak Parti Gençlik Kolları Yeleği Giydi, İftarlık Dağıttı

Erkan Karaca

(ÇORUM) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da AK Parti Gençlik Kolları'na ait yeleği giydi, partili gençlerle birlikte iftarlık dağıttı.

Bazı programlara katılmak üzere Çorum'da bulunan Çiftçi, iftara dakikalar kala, AK Parti Gençlik Kolları'na ait yeleği giydi.

Çiftçi, daha sonra AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle birlikte halen dışarıda olan yurttaşlara iftarlık kumanya dağıttı.

Kaynak: ANKA