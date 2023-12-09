İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Erzurum'da
Polis Akademisi Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi 29. Dönem Mezuniyet Törenine katılmak üzere Erzurum'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mezuniyet töreninin ardından Valilik ziyareti gerçekleştirdi.
Polis Akademisi Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi 29. Dönem Mezuniyet Törenine katılmak üzere Erzurum'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mezuniyet töreninin ardından Valilik ziyareti gerçekleştirdi.
Vali Mustafa Çiftçi, Vali yardımcıları ve kurum yöneticileri tarafından karşılanan İçişleri Bakanı Yerlikaya, Valilik şeref defterini imzaladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı Erzurum'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çiftçi, Bakan Yerlikaya'ya şehrin genel durumuyla ilgili bilgi verdi. - ERZURUM