İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş Vali Aksoy'u ziyaret etti. Günün anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Aktaş, Eskişehir'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. - ESKİŞEHİR