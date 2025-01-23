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İçişleri Bakan Müşaviri Esma Ersin, alevi kanaat önderleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakan Müşaviri Esma Ersin, alevi kanaat önderleriyle bir araya geldi
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Huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman'da İçişleri Bakan Müşaviri Esma Ersin, alevi kanaat önderleri ve cemevi başkanlarıyla bir araya geldi.

Huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman'da İçişleri Bakan Müşaviri Esma Ersin, alevi kanaat önderleri ve cemevi başkanlarıyla bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı Müşaviri Esma Ersin ve Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, alevi kanaat önderleri ve cemevi başkanları katıldı. Toplantıda, alevi vatandaşların talepleri ve kent genelindeki Cemevleri'nin durumu hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, Adıyaman'ın birçok medeniyetin gelip geçtiği ve bu medeniyetlerin izlerini taşıyan, dil, din, ırk ayrımı yapılmadan sıcacık insanların birlik ve beraberlik duyguları içinde yaşadığı barışın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün hakim olduğu bir kent olduğunu söyledi.

İçişleri Bakan Müşaviri Esma Ersin ise yaptığı konuşmada, "Türkiye genelinde, 'Türkiye'nin huzuru' başlığı adı altında milli birlik, milli kardeşlik diyerek çıktığımız yolda bugün 52. toplantımızı Adıyaman'da gerçekleştiriyoruz. Sizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın selamlarını getirdim. Biz sizlerle kardeşten öte canız, biriz ve tarih boyunca bütünleşmişiz. Sizin derdinizle dertlenmek, hemhal olmak ve sizlerden gelecek değerli öngörüleri almak için buradayız. Teşrif ettiğiniz için ayağınıza, yüreğinize sağlık. Dertlerimiz, sorunlarımız ortak ve biz bunları beraber sonuca ulaştıracağız. Katılımlarınız dolayısıyla hepinize teşekkür ediyorum. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun" dedi.

Yoğun bir katılımın olduğu toplantıda birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik mesajları verilerek, Adıyaman'daki huzur ikliminin devam etmesi temennisinde bulunuldu.

Basına kapalı devam edilen toplantıda, alevi kanaat önderleri ve Cemevi başkanlarının sorunları, talep ve önerileri dinlendi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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