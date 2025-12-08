Haberler

Bu köyde iletişim kurulamıyor

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyünde yaşayan vatandaşlar, telefon hatlarının çekmemesi nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadıklarını belirterek, yetkililerden kalıcı çözüm talep ettiler. Acil durumlarda iletişim kurmakta büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden köy sakinleri, şebeke sorunlarının sağlık ve güvenlik açısından risk oluşturduğunu vurguladılar.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyünde yaşayan vatandaşlar, uzun süredir telefon hatlarının çekmemesi nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirdiler.

İcikli köyü sakinleri, özellikle acil durumlarda iletişim kurmakta ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, sadece bir operatörün zaman zaman çektiğini, onun da sık sık kesildiğini ifade ettiler. Günlük iletişimin neredeyse durma noktasına geldiğini söyleyen vatandaşlar, yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.

Köy sakinleri, yaşanan şebeke sorunlarının sağlık, güvenlik ve günlük yaşam açısından büyük risk oluşturduğunu vurguladılar. Vatandaşlar, ilgili kurumların bir an önce bölgede teknik çalışma yaparak, şebeke sorununu kalıcı şekilde çözmesini bekliyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
